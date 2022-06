Feuerwehr zieht Leiche aus der Oker in Wolfenbüttel

Wolfenbüttel. Der mehr als 80-jährige Mann konnte am Okerwehr an der Marktstraße nur noch tot geborgen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei in Wolfenbüttel

An der Marktstraße in Wolfenbüttel haben die Rettungsdienste am Dienstag gegen 10.20 Uhr eine männliche Leiche aus der Oker geborgen. Das bestätigte Polizeisprecher Frank Oppermann.

Die Leiche war am dortigen Okerwehr entdeckt worden. Es soll sich um einen Mann handeln, der älter als 80 Jahre gewesen sein soll.

Im Einsatz seien Polizei, Freiwillige Feuerwehr und der Rettungsdienst gewesen. Ein hinzugezogener Arzt habe nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. „Was wir jetzt wohl schon sagen können, ist, dass aller Voraussicht nach kein Fremdverschulden für den Tod des Mannes in Frage kommt“, so Oppermann.

