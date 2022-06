Serie geht weiter: Unbekannte sprengen Geldautomat in Cremlingen

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in Cremlingen (Landkreis Wolfenbüttel) einen Geldautomaten gesprengt und sind anschließend geflüchtet. Eine Fahndung brachte bislang keinen Erfolg, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Es handelt sich um einen Geldautomaten, der an der Außenfassade des Aldi-Marktes angebracht war. Ein angrenzendes Gebäude wurde durch die Sprengung leicht beschädigt.

Der oder die Täter seien mit einem Auto geflüchtet. Die Polizei vermutet, dass der Wagen an einer unauffälligen Stelle abgestellt wurde, um die Flucht später fortzusetzen. Wie viel Geld erbeutet wurde, war zunächst unklar.

Mit der Sprengung in Cremlingen setzt sich eine mittlerweile lange Serie an Sprengungen von Geldautomaten weiter fort. Während sich die letzte Tat erst gestern in Stuhr (Landkreis Diepholz) ereignete, gab es auch in unserer Region zahlreiche Fälle, zuletzt etwa in Salzgitter-Thiede, Braunschweig, Schladen, Ilsede und Wolfsburg. Einige Banken, wie die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, reagieren bereits und kündigten weitere Sicherheitsmaßnahmen an.

dpa/red

