Frontalzusammenstoß in Fümmelse – eine Verletzte

Fümmelse. Gleich zweimal war ein 60-Jähriger unfallverantwortlich. Er wollte an einem parkenden Auto vorbei. Außerdem: Einbruch in Kita in Sickte.

(Symbolbild) In Fümmelse ist es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall gekommen. Außerdem: Unbekannte Täter sind in die Petri-Kita in Sickte eingebrochen.

Eine 49-jährige Autofahrerin hat sich am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Fümmelse verletzt. Nach Polizei-Angaben wollte ein 60-jähriger Autofahrer in der Straße „Ziegelei“ links an einem parkenden Auto vorbeifahren. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah er hierbei den entgegenkommenden Pkw der 49-Jährigen. Es kam zum Frontalzusammenstoß. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Sie mussten abgeschleppt werden.

Der 60-jährige war bereits kurz zuvor in einen weiteren Unfall in der Hermann-Stehr-Straße in Wolfenbüttel verwickelt. Auch hier war es zu einem Zusammenstoß mit einem weiteren Fahrzeug beim Passieren eines parkenden PKW gekommen.

Unbekannte brechen in Kita in Sickte ein

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in die Kita St. Petri in der Schöninger Straße in Sickte eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, haben die Einbrecher ein Fenster aufgehebelt, nachdem sie zunächst erfolglos versucht hatten, durch die Tür ins Gebäude zu gelangen.

In den Räumlichkeiten der Kindertagesstätte wurde im weiteren Verlauf dann eine Schranktür gewaltsam geöffnet und eine geringe Menge Bargeld entwendet. Der am Fenster und an der Tür entstandene Sachschaden wird indes auf rund 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise an die Telefonnummer (05331) 9330.

Fahrzeugdiebstahl in Sickte

Ein Golf Cabriolet im Wert von rund 10.000 Euro wurde am Mittwoch von einem Parkplatz am Kastanienweg in Sickte gestohlen. Wie die Polizei berichtet, geschah die Tat zwischen 5:45 und 15:15 Uhr. Auch in diesem Fall bittet die Polizei um Zeugenhinweise an die Telefonnummer (05331) 9330.

