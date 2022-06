Deutsch lernen So läuft es im Deutschkursus für Menschen aus der Ukraine

Gemeinsam geht es einfacher: Nataliia, Priscilia, Andrii und Olena sitzen über Eck am Tisch und erklären sich deutsche Wörter gegenseitig. Kristina Bartels steht ihnen als ehrenamtliche Lehrerin zur Seite.

Schladen. Deutsch ist eine schwere Sprache, finden die Ukrainerinnen und Ukrainer, die in Schladen einen Kursus machen. Was treibt sie an?