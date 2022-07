Blutüberströmter Mann verletzt in Wolfenbüttel Polizisten

Die Polizei ist am Montagabend in Wolfenbüttel zu einem kuriosen Einsatz gerückt.

Ein blutüberströmter Mann hat am Montagabend gegen 22.30 Uhr in Wolfenbüttel für Aufsehen gesorgt. Die Polizei wurde per Notruf in die Bahnhofstraße in Wolfenbüttel gerufen, wo sie den 30-Jährigen auf dem Boden liegend vorfand. Als die Beamten auf den Mann zugingen, sprang dieser laut Mitteilung auf und versuchte, auf einen 27-jährigen Polizeibeamten einzuschlagen. Die Schläge trafen den Beamten nicht.

Der Verletzte lehnte eine ärztliche Versorgung ab. Im weiteren Tatverlauf kam es zu einer weiteren versuchten Körperverletzung gegenüber einer 25-jährigen Beamtin. Der 30-jährige Täter wurde zunehmend aggressiver und versuchte, einen weiteren Mann anzugreifen. Die Beamten konnten jedoch diesen Angriff konsequent verhindern. Der Mann wurde durch die Beamten in Gewahrsam genommen. Hierbei leistete er heftigen Widerstand und beleidigte diese. Ein 25-jähriger Beamter erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass der 30-jährige Mann psychische Auffälligkeiten zeigte und ging zu einem Arzt. Zur Klärung der Verletzungen beim Beschuldigten und auf Grund seiner begangenen Straftaten ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung sowie tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten:

Polizei ermittelt wegen Brandstiftung in Cremlingen

Gegen 16 Uhr ist am Freitag die Polizei in die Nähe eines Einkaufsmarktes gerufen worden, wo mehrere Holzpaletten gebrannt hatten. Das derzeitige Ermittlungsverfahren richtet sich gegen einen noch unbekannten Täter. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Tat in einem Zusammenhang mit einer weiteren Sachbeschädigung steht: Schon am Montag, 27. Juni, wurden gegen 18.45 Uhr in diesem Bereich zwei Altpapiercontainer wohl vorsätzlich in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte die Brände löschen, es entstand jedoch ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise: (05306) 932230.

Verkehrsunfall forderte bei Groß Dahlum mehrere verletzte Personen

Nach bisherigem Ermittlungsstand ist am Montag gegen 14 Uhr ein 28-jähriger PKW-Fahrer auf der Bundesstraße 82 in Richtung Schöppenstedt gefahren. Aus derzeit nicht bekannten Gründen prallte er an der Kreuzung auf zwei vor ihm wartende Fahrzeuge und verursachte hierdurch einen erheblichen Schaden. Einer der beschädigten Fahrzeuge geriet in den Gegenverkehr und stieß hier mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Für die Unfallaufnahme, Versorgung der Verletzen sowie den Einsatz der Feuerwehr musste die Unfallstelle voll gesperrt werden. Vier der Fahrzeuginsassen erlitten zum Teil schwere Verletzungen. Sie mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Schadenshöhe beträgt mindestens 12.000 Euro. Die Polizei ermittelt die Unfallursache.

red

