Zwei Fahrzeuge in Wolfsburg gestohlen – Polizei hofft auf Zeugen

Wolfsburg. In der Wolfsburger Innenstadt und in Fallersleben wurde je ein Auto gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte Täter haben zwischen Dienstagabend und Mittwochabend in Fallersleben und in der Wolfsburger Innenstadt ein VW Golf I Cabriolet und einen VW Multivan gestohlen. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Die Besitzerin des dunkelgrünmetallic-farbenen Golf habe ihr Fahrzeug am Dienstagabend auf einem Parkplatz in der Lange Straße in Fallersleben geparkt. Als sie am frühen Mittwochmorgen zum Parkplatz ging stellte sie fest, dass ihr 31 Jahre alter Cabriolets gestohlen worden war, berichtet die Polizei. Der Golf habe ein schwarzes Verdeck und beigefarbener Innenausstattung.

Multivan in der Wolfsburger Innenstadt gestohlen

Am Mittwochabend habe ein Mann festgestellt, dass sein silberfarbener Multivan von einem Parkplatz an der Heinrich-Nordhoff-Straße entwendet worden war. Dieser habe seinen Pkw zuvor am frühen Mittwochnachmittag im Bereich des Tores 17 geparkt.

Personen, die Hinweise zu den beschriebenen, gestohlenen Fahrzeugen oder verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des 2. Fachkommissariates in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460 zu melden.

red

