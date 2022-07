Schlägereien und betrunkener Radler im Kreis Wolfenbüttel

Von zwei Schlägereien und einem betrunkenen Fahrradfahrer berichtet die Polizei Wolfenbüttel am Sonntag. Zunächst war es in Schladen zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen.

Hier stritten am Samstag gegen 22.15 Uhr ein 33-Jähriger und ein 34-Jähriger, es artete in Beleidigungen und Tätlichkeiten aus. Während der 34-Jährige an einem Wasserschlauch zog, den der 33-Jährige festhielt, verletzte sich letzterer am Finger, berichtet die Polizei. Zudem warf der Ältere mit einer Glasflasche nach seinem Kontrahenten.

Laut Polizei war der 34-Jährige alkoholisiert. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ein.

16-Jährige schlägt in Wolfenbüttel mit Verkehrsschild zu

In der Stadt Wolfenbüttel ging es dann um kurz nach Mitternacht in der Nacht zu Sonntag zur Sache. Eine 16-Jährige geriet in der Breite Herzogstraße mit einem 18-Jährigen aneinander. Laut Zeugen schlugen beide aufeinander ein. Die 16-Jährige schlug den jungen Mann mit einem Verkehrsschild, er schlug mit der Faust zurück.

Am Ende war er an der Schulter verletzt schreibt die Polizei. Auch hier folgten Strafverfahren. Dem 18-Jährigen wird Körperverletzung vorgeworfen, seiner 16-jährigen Kontrahentin gefährliche Körperverletzung.

Polizei stoppt alkoholisierten Radfahrer

Gegen 1.35 Uhr gab es dann noch einen friedlicheren Einsatz für die Wolfenbütteler Polizei. Eine Streife kontrollierte auf der Lindener Straße einen Fahrradfahrer. Den Polizisten fiel auf, dass der 20-Jährige betrunken war. Ein Alcotest ergab laut Polizei 1,87 Promille. Es folgten eine Blutentnahme und ein entsprechendes Strafverfahren. red

