Das können Sie trotz Hitze in Wolfenbüttel unternehmen

Es wird so heiß im Landkreis Wolfenbüttel. Und zwar so richtig heiß. Bis zu 36 Grad sollen es am Dienstag laut wetter.com in der Lessingstadt werden, am Mittwoch sogar bis zu 38 Grad, bevor es am Donnerstag wieder ein wenig abkühlen soll. Wir haben Unternehmungen für Sie rausgesucht, bei denen Sie trotz der Hitze einen kühlen Kopf bewahren können.

Abendstimmung am Wolfenbütteler Schlossplatz mit kühlenden Getränken. Foto: Karl-Ernst Hueske

1 Nichts kühlt so gut ab, wie ein Sprung ins kalte Nass. Machen Sie einen Ausflug an einen der Seen oder in eines der Freibäder im Landkreis. Die Auswahl ist groß und Sie werden auch in Ihrer Nähe fündig. Die Freibäder in und um Wolfenbüttel sind das Freibad am Elm, das Stadtbad Hornburg, das Freibad Schöppenstedt, das Allwetterbad Okeraue, die Freibäder in Remlingen, Groß Denkte, Sickte, Dettum und Schladen sowie der Fümmelsee.

Auf der Oker durch Wolfenbüttel

2 Auch wer lieber auf statt im Wasser unterwegs ist, wird in der Lessingstadt fündig. Kanus gibt es beim Kanu-Verleih am Allwetterbad Okeraue. Anderthalb Stunden kosten acht Euro, jede weitere Stunde drei Euro. Einen ganzen Tag auf dem Wasser unterwegs kann man für 22 Euro sein. Auch Stand-Up-Paddling ist in Wolfenbüttel möglich. Der Okerpirat in der Marktstraße 4 bietet hierfür mittwochs um 15 und 18 Uhr zweistündige Anfängerkurse für 35 Euro pro Person an. Eine Voranmeldung ist notwendig. Weitere Informationen gibt es unter www.okerpirat.de. Und selbst, wenn man ins Wasser fällt, ist man derzeit schnell wieder trocken.

Das Eiscafé Martini ist beliebt in Wolfenbüttel. Die Familie Marcovecchio verkauft dort Eis seit über 30 Jahren. (Archivbild) Foto: Celine Wolff

3 Auch bei einem Stadtbummel kann man sich Abkühlung verschaffen – und die kann richtig lecker sein. Ob ein kühles Getränk in einem der Restaurants auf dem Schlossplatz oder dem Stadtmarkt oder in bei einem Eis in der Innenstadt. Oder wie wäre es mit einem Besuch in einem der Museen? Auch hier ist man vor der Sonne geschützt. Ausklingen kann man den Tag mit einem guten Buch im Schatten der Bäume des Seeligerparks oder am Wasser des Stadtgrabens.

Abkühlung im Lechlumer Holz

4 Bäume spenden nicht nur Schatten, sondern gelten auch als die Klimaanlage der Natur. Wer sich also trotz der Hitze etwas bewegen möchte, ist im Wald genau richtig. Hierfür eignet sich der Elm, der Oderwald oder das Lechlumer Holz.

Im Lechlumer Holz gibt es den Löwepfad, auf dem man auch gut joggen kann. Mit seinen verschiedenen Stationen, auf denen man beispielsweise auf Baumstämmen balancieren muss, kann man dort aber auch einen Spaziergang abwechslungsreich gestalten.

5 Man muss auch nicht immer aktiv sein. Ist die Hitze Ihnen einfach viel zu viel, bleiben Sie zuhause. Rollläden runter, Ventilator an und ein kühles Getränk: So sollte es sich aushalten lassen, bis die Hitzewelle vorbei ist.

