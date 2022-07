Erneuter Dachstuhlbrand in der Wolfenbütteler Innenstadt

Wolfenbüttel. Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses brennt in der Wolfenbütteler Innenstadt. Die Feuerwehr ist in der Töpferstraße im Einsatz.

In der Wolfenbütteler Innenstadt in der Töpferstraße brennt der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses. Am frühen Montagabend gegen 16.30 Uhr ist das Feuer in den Gemeinnützigen Wohnstätten eG ausgebrochen, berichtet die Feuerwehr. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einer vollen Ausbreitung. Die Löscharbeiten laufen unter Atemschutz.

Wir aktualisieren diesen Artikel

