Unfälle in Wolfenbüttel: Autofahrer und Motorradfahrerin verletzt

Wolfenbüttel. In der Harzstraße sind am Dienstag zwei Autos kollidiert – ein Fahrer verletzte sich. In der Gebrüder-Welger-Straße traf es eine 17-Jährige.

In der Harzstraße in Wolfenbüttel hat sich am Dienstagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich ein 50-jähriger Mann leicht verletzt hat. Wie Wolfenbüttels Polizei berichtet, übersah eine 41-jährige Autofahrerin bei ihrer Fahrt über die Harzstraße den vorfahrtberechtigten 50-Jährigen. Dieser war mit seinem Auto von der Mauren- in die Harzstraße eingebogen.

Es kam zur Kollision – laut Polizei gegen 16.05 Uhr. Der entstandene Sachschaden beträgt zirka 5.000 Euro.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wolfenbüttel: 17-jährige Motorradfahrerin angefahren

Zudem hat sich am frühen Dienstagabend gegen 17.45 Uhr eine Motorradfahrerin leicht verletzt. Sie war in der Gebrüder-Welger-Straße in Wolfenbüttel unterwegs. Ein 47-jähriger Autofahrer, der von der Straße nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte, übersah die entgegenkommende 17-Jährige vermutlich aus Unachtsamkeit.

Durch die Kollision stürzte die Motorradfahrerin. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in das Wolfenbütteler Klinikum gebracht. Am Auto und am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Mehr Nachrichten aus Wolfenbüttel:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de