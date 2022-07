Wolfenbüttel. Mitten in Wolfenbüttels Altstadt hat die Feuerwehr am Dienstagmittag einen Wohnungsbrand gelöscht. Ein Mann und zwei Katzen wurden gerettet.

Feuer in Wolfenbüttel Brand in Wolfenbüttels Altstadt – Wehr rettet Mann und Katzen

In Wolfenbüttels Altstadt hat es am Dienstagmittag gegen 13 Uhr in einem Haus am Kleinen Zimmerhof gebrannt. Ersten Informationen zufolge handelte es sich um einen Kellerbrand. Wie die Polizei mitteilt, waren in einem Kellerraum gelagerte Gegenstände in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer jedoch schnell ablöschen und somit einen größeren Schaden verhindern.

Brand in Wolfenbüttels Altstadt – Mann und Katzen gerettet Brand in Wolfenbüttels Altstadt – Mann und Katzen gerettet In Wolfenbüttels Altstadt hat die Feuerwehr am Dienstag einen Wohnungsbrand gelöscht. Ein Mann und zwei Katzen wurden gerettet. Foto: Jörg Koglin

Die Einsatzkräfte haben einen 44-jährigen Hausbewohner per Fluchthaube durch das Treppenhaus evakuiert. Er erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. Weitere Personen waren nicht mehr im Haus. Auch zwei Katzen konnten die Feuerwehrleute aus einer anderen Wohnung retten.

Die Feuerwehr, die mit den Löschzügen Mitte und West vor Ort war, hat das Gebäude wegen des Rauchs von beiden Seiten durchlüftet und mit den Aufräumarbeiten begonnen. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit laut Polizei noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

red

