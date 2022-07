Schützenfest Berel: Sexuelle Belästigung, Hitlergruß, Schlägerei

Baddeckenstedt. Das Schützenfest in Berel ist eskaliert. Die Polizei berichtet auch von Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Diebstahl und Sachbeschädigung.

Die Polizei musste das Schützenfest Berel am Samstagabend auflösen (Symbolbild).

Das Schützenfest in Berel ist am Samstagabend, 23. Juli, aus dem Ruder gelaufen. Ein 35-jähriger Mann stand im Verdacht, andere Personen sexuell belästigt und beleidigt zu haben. Beim Eintreffen der Beamten gegen 0.20 Uhr wurde der Tatverdächtige durch Zeugen festgehalten, teilt die Polizei mit. Bei der Ingewahrsamnahme habe er versucht, in Richtung der Beamten zu treten und diese tätlich anzugreifen. Zudem wurden die Beamten massiv beleidigt, heißt es.

Doch schon um 22.45 Uhr wirkte der Großteil der Feiernden auf dem Festplatz stark alkoholisiert und aggressiv. Nachdem die Polizei mehrere Kräfte zusammengezogen hatte, erklärte der Veranstalter die Veranstaltung für beendet. Während der Auflösung kam es immer wieder zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen einzelnen Gruppen und aggressivem Verhalten gegenüber den Beamten.

Polizei-Kennzeichen entwendet und Reifen beschädigt

Ein 24-Jähriger zeigte den sogenannten Hitlergruß. Die Beamten nahmen zwei Personen in Gewahrsam. Währenddessen entwendeten Unbekannte die Kennzeichen der Polizei und beschädigten den Reifen eines Streifenwagens, indem sie ein Glas davorlegten.

Gegen 2.30 Uhr musste die Polizei erneut einschreiten, weil die Grundstimmung auf dem Schützenfestplatz eskalierte. Die Beamten erhielten den Hinweis, dass es eine Schlägerei gegeben habe. Zwei Gruppen befanden sich offensichtlich in einer Konfliktsituation, mindestens drei Personen wiesen Verletzungen auf. Die Beamten sprachen Platzverweise aus und ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung. Es besteht der Verdacht, dass ein Opfer durch den Einsatz einer Schreckschusswaffe verletzt wurde.

Die Polizei ermittelt wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Diebstahl von Kennzeichen, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung.

red

