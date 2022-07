Wolfenbüttel. Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Radler in Wolfenbüttel ist unklar, ob es eine Kollision gab. Ein Zeuge könnte wichtig sein.

Ein Zeuge, der einen unklaren Unfall in Wolfenbüttel beobachtet haben könnte, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Symbolbild).

Polizeibericht aus Wolfenbüttel Unfall mit Radfahrer in Wolfenbüttel – Polizei sucht Zeugen

Nach einem Unfall in Wolfenbüttel sucht die Polizei einen ganz bestimmten Zeugen. Am Dienstag war es gegen 15.10 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Fahrradfahrer und einer Autofahrerin gekommen – oder auch nicht. Die Aussagen der beiden Unfallbeteiligten gehen nämlich auseinander.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall an der Einmündung Grauhofstraße / Frankfurter Straße in Wolfenbüttel. Eine 68 wollte von der Grauhofstraße nach rechts in die Frankfurter Straße abbiegen, als der 45-Jährige Radler auf der falschen Straßenseite die Frankfurter Straße entlang kam.

Unfall in Wolfenbüttel – Berührten sich Rad und PKW?

Im weiteren Verlauf stürzte der Radfahrer laut Polizei zu Boden. Ob sich Fahrrad und PKW nun aber berührt haben, ist unklar. Daher sucht die Polizei nun einen Autofahrer als Zeugen, der den Unfall beobachtet haben soll und auch kurz angehalten hatte. Dieser meldet sich bitte bei der Polizei. Telefon: 05331 / 933-0.

red

