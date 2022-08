Streit am Wolfenbütteler Forum führt zu Polizeieinsatz

Nahe des Bahnhofs in Wolfenbüttel ist am Freitag ein Streit in einer Körperverletzung geendet. Wie die Polizei mitteilt, gerieten „Hinter der Bahn“ drei Personen und ein 31-jähriger Mann in einen Disput. In dessen Verlauf schubste ein ebenfalls 31 Jahre alter Mann aus der Gruppe den anderen, sodass dieser hinfiel und sich verletzte.

Der Mann musste mit einem Rettungswagen ins Wolfenbütteler Krankenhaus gefahren werden. Der Täter flüchtete zunächst – Polizisten griffen den Mann jedoch später nach einer Fahndung auf. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.

red

red