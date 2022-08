Wolfenbütteler ziehen eine positive Bilanz

Bereits seit zwei Jahren hängen an vielen Stellen in der Wolfenbütteler Innenstadt Pfandhalter an den Mülleimern. Sie sollen dafür sorgen, dass weniger Pfandflaschen in den Mülleimern landen, aus denen sie Menschen, die auf das Pfandgeld angewiesen sind, oftmals wieder herausholen. Was wenige wissen: Die Gruppe, die das Projekt ins Leben rief, ist bereits seit vier Jahren dabei, kann jetzt aber vorerst einen Schlussstrich ziehen, teilt die Stadt mit.

Eine Gruppe organisiert das Projekt

September 2018, „Veränder.Bar“: Eine kleine Gruppe junger Menschen findet sich zusammen, um dem damaligen Bürgermeister Thomas Pink Fragen zu stellen. Eine davon kommt von einem Ehrenamtlichen aus der „Veränder.Bar“ und zieht das vier Jahre andauernde Projekt nach sich. Nach dem Sichten von Erfahrungen aus anderen Städten, einem Austausch mit der bundesweiten Initiative „Pfand gehört daneben“ und dem Einholen erster Angebote standen ein paar Dinge für die Projektgruppe fest: Wolfenbüttel soll Pfandhalter bekommen. Ein erster Prototyp aus Metall wurde hergestellt. „Die Stadt hatte zwar signalisiert, uns bis zu einem gewissen Umfang zu unterstützen, wir waren aber in jedem Fall auf weitere Finanzierungshilfen angewiesen“, so Stephan Augustiniyak, einer der Ehrenamtlichen. Die Curt-Mast-Jägermeister-Stiftung und die Stiftung Braunschweiger Land erklärten sich bereit, das Projekt zu unterstützen. So konnten die ersten 50 Pfandhalter im Sommer 2020 angebracht werden. Die folgende Zeit zeigte, dass die Halter gut angenommen wurden. „Die Halter sehen zwar oft leer aus, das liegt aber tatsächlich daran, dass darin abgestellte Flaschen meist innerhalb weniger Minuten eingesammelt werden“, sagt Justyna Hecko, Mitglied der Projektgruppe.

Fördermittel

Im Folgenden wurde die Halter auch an Laternen und Verkehrsschildern angebracht. Mit einer erneuten Unterstützung der Stiftung Braunschweiger Land und der Curt-Mast-Jägermeister-Stiftung konnten weitere 70 Halter angeschafft werden, sodass nun der gesamte Bereich von der Innenstadt, dem Grünen Platz, dem Meesche-Stadion, der Bahnhofsstraße, dem Seeliger Park und dem Stadtgraben mit Pfandhaltern versehen sind.

185 Halter in Wolfenbüttel

Durch ein Aufgreifen des Projektes beim Tag des Ehrenamtes von Jägermeister liegt die Gesamtzahl der Halter nun bei 185. „Dazu kommt, dass wir aus mehreren Orten in ganz Deutschland nach unseren Erfahrungen gefragt wurden und sogar bereits einmal unser Halterdesign an ein anderes Projekt weitergegeben haben“, sagt Rainer Demuth, Mitglied der Projektgruppe.

Dieser Meinung scheint auch die bundesweite Initiative „Pfand gehört daneben“ zu sein, die den Verlauf in Wolfenbüttel als „Vorzeigeprojekt“ für ganz Deutschland bezeichnete.

red

