Neuerkerode. Um Inklusion geht es beim besonderen Musikfestival in Neuerkerode: Vor allem inklusive Bands zeigen am 27. August, was sie drauf haben.

An der Wabe in Neuerkerode wird wieder gerockt. Im Vordergrund steht das Thema Inklusion.

Rock an der Wabe An der Wabe in Neuerkerode wird wieder gerockt

Es wird wieder bis in die Nacht gerockt im inklusiven Dorf Neuerkerode. Die Evangelische Stiftung Neuerkerode lädt am Samstag, 27. August, von 16 bis 22.30 Uhr zum 11. Mal zum etwas anderen und inklusiven Festival „Rock an der Wabe“ ein. Headliner sind in diesem Jahr die lokale Band GoGorillas, die Songs von Blur, Eminem, Green Day, Lenny Kravitz, Limp Bizkit, Nirvana oder Metallica auf die Bühne bringen. Ebenfalls dabei sind erneut die Starkstrom-Rockerinnen von Black Rosie.

Thema Inklusion

Auf ihr Heimspiel freuen sich die Neuerkeröder Bands The Mix, Underrock sowie Hand in Hand. Neben den inklusiven Bands steht auch insgesamt das Thema Inklusion im Vordergrund: So moderiert Ramona Bleck, eine Neuerkeröderin, die Veranstaltung gemeinsam mit Verena Badura aus der Musikpädagogik.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

DJ Christian Könnemann wohnt ebenfalls im inklusiven Dorf. Horst Waßmann, Leiter der Freizeitpädagogik, kümmert sich mit acht ehrenamtlichen Helfern aus Neuerkerode um den Auf- und Abbau sowie um viele weitere organisatorische Dinge.

Der Eintritt ist frei

Los geht es um 16 Uhr bei freiem Eintritt. Der weitere Plan: 16.15 Uhr The Mix|Musikpädagogik; 17.15 Uhr Black Rosie; 18.35 Uhr Underrock|Musikpädagogik; 19.30 Uhr Hand in Hand|Musikpädagogik; 20.45 Uhr GoGorillas. Die Braunschweigische Landessparkasse, die Braunschweigische Sparkassenstiftung und Ikea überreichen zur Eröffnung des Festivals Spendenschecks in einer Gesamthöhe von 13.500 Euro (6000 Euro BSLK, 2500 Euro Braunschweigische Sparkassenstiftung und 5000 Euro Ikea). Verwendet werden diese Gelder laut Mitteilung für die Anschaffung von Bühnenpodesten sowie Lichttechnik, die von der Musikpädagogik der Neuerkeröder Wohnen und Betreuen GmbH dringend benötigt würden.

Schon vor dem Festival verbringen Führungskräfte der BLSK ihren jährlichen sozialen Tag in Neuerkerode. Mitarbeiter tauschen nun bereits zum achten Mal ihre Bürokleidung gegen beispielsweise Malerhose, Kochschürze und Gartenhandschuhe, um das Alltagsleben im Dorf zu unterstützen und zu verschönern.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de