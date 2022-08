Erneuter Crash an Wolfenbüttels Unfallschwerpunkt

(Archivbild) Die Kurve in der Friedrich-Ebert-Straße in Wolfenbüttel gilt seit jeher als Unfallschwerpunkt.

Vermutlich aufgrund eines Krankheitsfalles während der Fahrt kam am Montagnachmittag eine 63-jährige Autofahrerin mit ihrem Auto beim Durchfahren der Linkskurve in der Friedrich-Ebert-Straße in Wolfenbüttel nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier krachte sie mit einer Straßenlaterne und einer Warntafel zusammen.

Die Autofahrerin musste mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in das städtische Klinikum gebracht werden. Am Auto, an der Laterne und an der Warntafel entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Autofahrer fährt mit 1,33 Promille durch Wolfenbüttel

Nach einem Zeugenhinweis kontrollierte eine Streife der Polizei am Montag gegen 18:30 Uhr einen Autofahrer, der zuvor mit seinem Auto im Grünlandweg unterwegs gewesen sein soll. Bei der Kontrolle des 74-jährigen Fahrers stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,33 Promille. Eine Blutprobenentnahme, die Sicherstellung des Führerscheines und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folgen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

