Wolfenbüttel. Ein junger Mann wartete am Mittwoch zu Fuß an einer Bahnschranke, als Unbekannte ihm seine Geldbörse abnahmen. Der Polizei-Überblick in Wolfenbüttel.

Drei Männer überfielen einen Mann in Wolfenbüttel in der Bahnhofstraße und nahmen ihm sein Portemonnaie und eine Goldkette ab. (Symbolfoto)

Polizei Wolfenbüttel Raub in Wolfenbüttel: 21-Jähriger an Bahnschranke überfallen

Drei Unbekannte haben in Wolfenbüttel am Mittwochnachmittag gegen 16.40 Uhr einen 21-Jährigen überfallen. Wie die Polizei berichtet, war der Mann zu Fuß unterwegs und wartete vor geschlossenen Bahnschranken an der Bahnhofstraße in Wolfenbüttel. Dabei sprachen ihn drei unbekannte Männer an und baten ihn um Feuer. Einer der Männer zog dem 21-Jährigen seine Geldbörse aus der hinteren Hosentasche. Ein anderer riss ihm gleichzeitig die Goldkette vom Hals.

Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Kornmarkt. Nach einer kurzen Verfolgung verlor der Bestohlene sie dort aus den Augen. Das Opfer gab an, einen Verlust von 600 Euro durch den Diebstahl gemacht zu haben. Er beschrieb die Täter als 1,70 bis 1,80 Meter groß, dunkelhäutig und schwarz gekleidet. Zwei der Täter hatten weiße Schuhe, der dritte schwarze Schuhe an. Die Polizei bittet um Hinweise unter (05331) 9930.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Einbruch in der Straße Großer Zimmerhof: Polizei sucht Zeugen

Zwischen Dienstagabend 18 Uhr und Mittwochmorgen 7.45 Uhr sind unbekannte Täter in ein Dienstleistungsgeschäft eingebrochen. Die Polizei meldet, dass bisher noch unklar ist, wie die Unbekannten in das Geschäft in der Straße Großer Zimmerhof in Wolfenbüttel eindringen konnten. Dort durchsuchten die Täter die Räume und stahlen gefundenes Bargeld. Hinweise unter (05331) 9930.

Lesen Sie mehr Polizeimeldungen:

Verkaufsautomat in Groß Denkte aufgehebelt – 2.000 Euro Schaden

An frühen Mittwochmorgen gegen 4.30 Uhr haben Unbekannte einen Verkaufsautomaten an der Leipziger Straße in Groß Denkte aufgehebelt. Nach einer Meldung der Polizei stahlen die Täter gefundenes Bargeld in Höhe von fünf Euro und die am Automaten angebrachte Überwachungskamera. Der Schaden durch das Aufhebeln des Automaten liegt in etwa bei 2.000 Euro. Die Beamten fragen nach Hinweisen unter (05331) 9930.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de