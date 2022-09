Wolfenbüttel: Unfall bei Wendemanöver – 20-Jähriger verletzt

Ein 20-jähriger Autofahrer hat sich am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der Mann auf der Salzdahlumer Straße in Richtung Atzum unterwegs. Dort wollte ein 56-jähriger Autofahrer offenbar ein Wendemanöver durchführen.

Für das Wendemanöver benutzte er zunächst den rechten Seitenstreifen der Salzdahlumer Straße und begann mit dem Manöver ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit dem hinter ihm fahrenden Pkw des 20-jährigen Autofahrers. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 10.000 Euro.

Unfall in Groß Stöckheim: Frau prallt gegen Straßenlaterne

Ein weiterer Unfall hat sich am Donnerstagnachmittag gegen 14.40 Uhr in Groß Stöckheim auf der Hauptstraße in Höhe der Einmündung zur Straße Am Bache ereignet. Nach einer Meldung der Polizei verletzte sich dabei eine 46-jährige Autofahrerin leicht. Demnach verlor die Autofahrerin bei starkem Regen und nasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto. Sie prallte mit ihrem Pkw gegen eine Straßenlaterne und einen Ampelmast. Abschleppwagen transportierten das stark beschädigte Auto von der Unfallstelle. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 4.000 Euro.

red

