Täter bricht in Wolfenbüttel Autos auf – Reifen zerstochen

Wolfenbüttel. Zu den Fahrzeugaufbrüchen kam es in der Nacht zu Freitag, in Hornburg wurden mehrere Reifen zerstochen. Der Überblick für den Kreis Wolfenbüttel.

In Wolfenbüttel hat ein Mann in der Nacht zu Freitag Autos aufgebrochen (Symbolfoto).

Mehrere Fahrzeugaufbrüche, davon zwei Versuche, haben sich in der Nacht zu Freitag im Stadtgebiet Wolfenbüttels ereignet. Ein bislang Unbekannter ging in den Straßen Salweidenkamp und Hagebuttenkamp einen Hyundai i10, zwei VW Passat und einen VW Multivan an, wie die Polizei schreibt. Diese Person versuchte, die Türen der Fahrzeuge zu öffnen.

In zwei Fällen gelang dies – und die Fahrzeuge wurden durchwühlt. In zwei weiteren Fällen scheiterte das Vorhaben. Diebesgut erlangte der Täter nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Polizei konnte Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen erlangen. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise unter (05331) 9330.

Reifen an mehreren Fahrzeugen in Hornburg zerstochen

In der Nacht von Freitag auf Samstag – zwischen 20 und 7.30 Uhr, haben Unbekannte im Hornburger Birkenweg die Reifen von insgesamt drei dort geparkten Fahrzeugen zerstochen. Beschädigt wurden dabei laut Polizei ein Chevrolet Matiz, ein VW Passat und ein Audi Q 5. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Hinweise nehmen die Polizei Schladen unter (05335) 929660 und die Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 9330 entgegen.

Polizei stoppt alkoholisierten E-Scooter-Fahrer in Sickte

Gegen 23.15 Uhr hat die Polizei am Samstagabend in der Bahnhofstraße in Sickte den Fahrer eines E-Scooters kontrolliert. Dabei stellte sich laut Polizei heraus, dass der 16-jährige Betroffene unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 0,96 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, und er wurde den Erziehungsberechtigten übergeben. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Unbekannte stehlen Werkzeug aus Kalkwerk an der Leipziger Straße

Im Kalkwerk in der Leipziger Straße haben Diebe in der Nacht zu Freitag Gegenstände im Wert von 5000 Euro gestohlen. Nach Angaben der Polizei handelte es sich zum Beispiel um Werkzeug. Weiterhin gingen Täter ein Haus in der Leipziger Allee an, in dem ein Sportverein und ein Schützenverein untergebracht sind.

