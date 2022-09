Wolfenbüttel: Diebe stehlen aus Restaurant hochwertige Alkoholika

Zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagnachmittag sind unbekannte Täter nach Aufhebeln von Türen in den Vorratskeller eines Restaurants Am Schloßplatz in Wolfenbüttel gelangt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde aus dem Keller verschiedenste hochwertige Alkoholika im Wert von rund 4000 Euro entwendet, so die Polizei. Hinweise: (05331) 9330.

Unfallflucht auf Wolfenbütteler Supermarktparkplatz

Zwischen 16 und 16.15 Uhr hat am Dienstag ein bislang unbekannter Autofahrer in Wolfenbüttel einen VW Polo beschädigt. Er stieß mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den Wagen, der auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters am Neuen Weg abgestellt war, so die Polizei. Am braunen VW Polo entstand an der hinteren linken Seite Sachschaden in Höhe von zirka 4000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise: (05331) 9330.

