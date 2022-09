Wolfenbüttel. In Linden versuchten Unbekannte mehrere Fenster und die Tür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Die Wolfenbütteler Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In dem Wolfenbütteler Stadtteil Linden versuchten Täter, in ein Wohnhaus einzubrechen. (Symbolfoto)

Polizei Wolfenbüttel Einbruchsversuch in Wolfenbüttel – Polizei sucht Hinweise

In Linden, Siedlung in Wolfenbüttel haben unbekannte Täter versucht, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Nach Angaben der Polizei versuchten die Täter zwischen Samstagnachmittag 15 Uhr und Sonntagnachmittag 15 Uhr, verschiedene Fenster und eine Tür aufzuhebeln. Nach ersten Erkenntnissen betraten sie das Haus jedoch nicht. Zum entstandenen Sachschaden kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen. Die Beamten bitten um Hinweise unter 05331 / 933-0.

Betrunkener mit 1,2 Promille in Evessen erwischt

Am Sonntag hat die Polizei einen betrunkenen Autofahrer bei einer Kontrolle erwischt. Wie die Polizei berichtet, kontrollierte eine Streife den 65-Jährigen gegen 17.30 Uhr. Der Mann war zuvor auf der Dorfstraße in Evessen mit seinem Pkw unterwegs. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung des Fahrers.

Der Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und untersagten die Weiterfahrt des 65-Jährigen. Außerdem beschlagnahmten sie seinen Führerschein und leiteten ein Verfahren ein.

