Einstimmig beschloss der Wolfenbütteler Kreistag am Montagabend in der Lindenhalle eine neue Asse-Resolution mit der Aufforderung an das Bundesumweltministerium, die Bundesgesellschaft für Endlagerung als Asse-Betreiber anzuweisen, auch alternative Asse-ferne Zwischenlagerstandorte zu prüfen.