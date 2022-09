Die Wolfenbütteler Feuerwehr war am Donnerstagabend in einem Kleingartenverein im Einsatz. Es brannte ein Gartenhaus. Die Rauchentwicklung störte den Bahnverkehr. (Symbolbild)

Feuer in Wolfenbüttel Feuer in Kleingartenanlage in Wolfenbüttel – Zugverkehr betroffen

In der Kleingartenanlage „Katzenmeer“ in Wolfenbüttel hat es am Donnerstagabend gebrannt. Durch die Rauchentwicklung wurde die Bahnstrecke zwischen Wolfenbüttel und Braunschweig abends gesperrt, wie die Deutsche Bahn und auch die Wolfenbütteler Feuerwehr mitteilte. Die Groß Stöckheimer Kleingartenanlage und somit der Brandort grenzen an die Gleise zwischen den beiden Orten.

Einem Feuerwehr-Sprecher zufolge stand ein Gartenhaus bereits bei Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand. Der Rauch sei bereits von Weitem zu sehen gewesen. Die Feuerwehrleute konnten gegen 19.45 Uhr die Meldung „Feuer aus“ geben – die Nachlöscharbeiten dauern jedoch an. Das Haus ist demnach vollständig niedergebrannt. Auch umliegendes Grün wurde in Mitleidenschaft gezogen.

#RB45 #RegioNDS Feuerwehreinsatz im Raum #Wolfenbüttel. Verspätungen und Teilausfälle wahrscheinlich. Ca. 20:30 Uhr startet der Ersatzverkehr zw. Braunschweig und Schöppenstedt. Bitte Verbindung kurz vor Reise überprüfen. — DB Regio Niedersachsen (@DBRegio_NDS) September 29, 2022

Die Bahn richtete einen Ersatzverkehr für die Linie zwischen Schöppenstedt und Braunschweig ein. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. In den vergangenen Wochen musste die Feuerwehr mehrere Brände an der Bahnstrecke löschen: Ende August und Anfang September standen Hecken nahe der Gleise in Flammen.

