Polizei-News Wolfenbüttel: Diebstähle von Auto und Laptop

Bislang Unbekannte sind zwischen Mittwochabend, 18.15 Uhr, und Donnerstagmittag, 12.30 Uhr, in einen Gewerbebetrieb in Halchter eingebrochen. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die unbekannten Täter einen gewaltsamen Zugang durch ein Fenster und konnten auf diese Weise in die Räume des Betriebes in die Straße Im Sommerfeld gelangen.

Bei der Tat wurden ein Laptop, mehrere Fahrzeugschlüssel und ein roter VW Up gestohlen. Es entstand ein Schaden von über 5000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 9330 entgegen.

Diebe montieren in Wolfenbüttel alle vier Autoreifen ab

Zwischen Mittwochabend, 19.30 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, haben Diebe von einem Pkw, der auf einem Firmengelände in der Ahlumer Straße abgestellt war, alle vier Fahrzeugreifen inklusive der Alufelgen gestohlen. Dadurch verursachten sie einen Schaden von mehr als 2500 Euro verursacht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 9330 entgegen.

