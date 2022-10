Mehrere Handys in der Langen Herzogstraße gestohlen

(Archivbild) In der Langen Herzogstraße sind Unbekannte in ein Handygeschäft eingebrochen.

Zu einem Einbruch ist es am frühen Dienstagmorgen in der Wolfenbütteler Altstadt gekommen. Wie die Polizei berichtet, drangen Unbekannte zwischen 4.30 und 5.30 Uhr in ein Mobilfunkgeschäft ein und klauten aus dem Verkaufsraum zahlreiche Mobiltelefone. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Die Polizei Wolfenbüttel bittet um Zeugenhinweise an (05331) 9330.

Einbruch in Wohnung in Wolfenbüttel-Linden

Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen dem 27. September und vierten Oktober unter Gewaltanwendung über die Zugangstür in eine Wohnung in der Neindorfer Straße eingedrungen und haben eine Bargeldsumme in niedriger fünfstelliger Höhe gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05331) 9330 an die Polizei Wolfenbüttel zu wenden.

Ein 20-jähriger Autofahrer wurde am Dienstagabend in Adersheim von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten einen möglichen Drogeneinfluss fest. Daraufhin veranlasste die Polizei einen Drogenvortest, der positiv ausfiel. Dem Fahrer musste eine Blutprobe entnommen werden, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Gegen den Mann leiteten die Beamten ein Ordungswidrigkeitenverfahren ein.

red

