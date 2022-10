Schladen. In einem Supermarkt im Kreis Wolfenbüttel hat sich am Mittwochabend ein Raubüberfall ereignet. Ein Mann stahl viel Bargeld.

In einem Lebensmittelgeschäft im Kreis Wolfenbüttel hat ein Räuber am Mittwochabend viel Geld gestohlen (Symbolbild).

Polizei Wolfenbüttel Räuber stiehlt Geld aus Markt in Schladen – und versprüht Reizgas

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend einen Supermarkt in Schladen im Kreis Wolfenbüttel ausgeraubt. Nach Angaben der Polizei brach der Täter eine Ladenkasse auf und stahl Bargeld in bisher unbekannter Höhe. Der Dieb betrat zur Tatzeit den Laden und ging zum Kassenbereich. Er hebelte die Kasse auf und griff sich eine große Summe Bargeld. Der Täter ergriff die Flucht und sprühte dabei einer Zeugin Reizgas ins Gesicht. Sie erlitt hierdurch leichte Verletzungen.

Der Täter ist flüchtig – Die Polizei sucht nach Zeugen und Hinweisen

Die Fahndung nach dem Flüchtigen ist bereits eingeleitet. Die Tatortgruppe der Polizei konnte am Tatort Spuren sichern, die derzeit ausgewertet werden. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Schwarze Jogginghose mit weißen Streifen, dunkles Oberteil, schwarze Sneakers, 20 bis 25 Jahre, etwa 1,65 bis 1,70 Meter, dünne Gestalt. Bei der Tat trug der Unbekannte eine schwarze Sturmhaube und vermutlich Handschuhe. Hinweise zur Tat können jederzeit unter (05331) 9330 eingereicht werden.

