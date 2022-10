Einbruch in Sickter Autowerkstatt – Verdächtige festgenommen

Nach dem Einbruch in eine KfZ-Werkstatt in Sickte in der Nacht zum 8. Oktober hat die Polizei nun verkündet, zwei Tatverdächtige festgenommen zu haben. Unmittelbar nach dem Eintreffen der ersten Streifenwagen am Einsatzort konnten Zeugen Hinweise auf ein verdächtiges Auto geben.

Kurz drauf haben Beamte der Polizei Wolfenbüttel den beschriebenen Wagen entdeckt, angehalten und kontrolliert. Im Auto befanden sich neben den zwei Insassen verschiedene Aufbruchswerkzeuge und mögliches Diebesgut. Außerdem ergaben sich Hinweise auf einen dritten Tatverdächtigen, der ebenfalls in der Nähe angetroffen werden konnte.

Waren die Täter verantwortlich für weitere Einbrüche?

Aufgrund der gefundenen Gegenstände und der ersten Ermittlungsergebnisse wurden die drei 19-jährigen Männer vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig sind sie in der Folge einem Haftrichter vorgeführt und zwei von ihnen inzwischen in Haft genommen worden. Der dritte Beschuldigte ist unter Auflagen entlassen worden.

Die festgestellte Beute im Auto lässt vermuten, dass die Täter für weitere Diebstähle verantwortlich sein könnten. Die Polizei ermittelt weiter.

red

