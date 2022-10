Brand in Dorstadt: Nachbar eilt mit Feuerlöscher zu Hilfe

Dorstadt. In einem Fachwerkhaus in Dorstadt hat es am Sonntag gebrannt. Schlimmeres konnte dank eines Nachbarn und der Feuerwehr verhindert werden.

Feuerwehreinsatz in der Samtgemeinde Oderwald am Sonntagmittag: Den Einsatzkräften aus Dorstadt, Ohrum und Börßum wurde gegen 11.45 Uhr ein Dachstuhlbrand in der Straße Hinter dem Kloster in Dorstadt gemeldet – die Flammen sollten bereits aus dem Fenster eines Fachwerkhauses schlagen.

Die eingetroffenen Feuerwehrleute nahmen vor Ort allerdings lediglich eine kleine Rauchentwicklung aus einem Fenster unterhalb des Daches wahr. Nach Angaben des Gemeindebrandmeisters Dennis Hannig entwickelte sich in der Wohnung ein Brand, weil das Feuer eines Kerzengestecks auf einen Schrank übergriff.

Brand in Dorstadt ist schnell gelöscht

Ein gegenüber wohnender Nachbar war bereits mit seinem Feuerlöscher zu Hilfe geeilt. Laut Hannig konnte durch dieses mutige Verhalten erheblicher Schaden vermieden werden. Die Feuerwehr führte schließlich Nachlösch- und Kontrollarbeiten durch. Nach etwa 30 Minuten war der sonntägliche Einsatz für die Feuerwehr beendet. Verletzte gab es nicht.

