Wittmar. Stände mit regionalen Produkten und Angebote für Kinder haben viele Besucher zum Apfelfest in Wittmar gelockt.

Am HVA-Stand (v.l.) Vorsitzender Peter Wypich, sein Stellvertreter Detlev Prescher und Heidi Wypich freuen sich über das gelungene Apfelfest in Wittmar.

Regionale Produkte im Angebot Apfelfest in Wittmar lockt scharenweise Besucher an

Der Heimat- und Verkehrsverein Asse (HVA) hatte kürzlich zu seinem dritten Apfelfest nach Wittmar auf den Platz vor der Assewirtschaft eingeladen. Bereits um 12 Uhr war der große Parkplatz voller Autos. An den Kennzeichen abzulesen: Die Besucher kamen nicht nur aus dem gesamten Landkreis Wolfenbüttel, sondern auch aus Braunschweig, Helmstedt, Salzgitter und Peine. Das sonnige Herbstwetter lockte auch viele Radfahrer nach Wittmar, und aus Braunschweig kam der gut ausgebuchte Assebummler. Beim Haltepunkt im Denkter Forst stiegen einige aus dem Zug und schlossen sich Michael Bürkner an, der diese Gruppe an Asseburgruine, Bismarckturm und Liebesallee vorbei bis hin zum Festplatz führte. Im Laufe des Tages kamen schätzungsweise 1500 Besucher.

Es gab ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken. Großen Wert legte der HVA darauf, dass die Standbetreiber nur regionale Produkte anbieten. Bereits zum dritten Mal dabei waren Bauer Bues aus Groß Denkte (Eier, Nudeln, Kartoffeln, Honig, Kakao, Waffeln), Schafzüchter Martin Dohlenburg aus Groß Denkte (Grillwürste), Dieter Baller aus Wittmar (Assetrunk aus Schlehen), Olaf Dalchow aus Sottmar (Sherry und andere Spezialitäten aus Äpfeln) und Yann Hasselbach (Getränke und Snacks). Nicht fehlen durfte der Kartoffelpuffer mit Apfelmus, für den man sich lange anstellen musste. Das tat der Stimmung aber keinen Abbruch. Die Besucher freuten sich, endlich wieder zu feiern.

Am Stand des HVA wurde der aus Äpfeln der eigenen Streuobstwiese frisch gepresste Apfelsaft verkauft. Ferner wurden angeboten: Holzscheiben in natürlicher Herzform, Fotokalender, Postkarten mit Motiven aus der Asse, Leinenbeutel, Äpfel sowie ein Buch über die Asseburg. Außerdem standen in der Assewirtschaft Kaffee und selbst gebackener Kuchen bereit.

Auch an die Kinder wurde gedacht: mit Malaktionen, Glücksrad, Gummistiefel-Werfen und gemalten Tattoos. Außerdem konnten Kinder auf Ponys reiten. Besondere Anziehungspunkte waren die Coburger Fuchsschafe, eine besondere Hühnerrasse, sowie die hölzerne Melk-Kuh. „Das Apfelfest ist inzwischen eine Attraktion in Wittmar und war wieder ein voller Erfolg“, hob HVA-Vorsitzender Peter Wypich erfreut hervor.

