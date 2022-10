Baddeckenstedt. Am späten Dienstagabend wurde die HEM-Tankstelle in Baddeckenstedt überfallen. Die flüchtigen Täter wurden mit einem Hubschrauber gesucht.

Die HEM-Tankstelle in der Straße Zur Rast wurde überfallen.

Polizei Wolfenbüttel Überfall auf Tankstelle in Baddeckenstedt – Mitarbeiter verletzt

Die HEM-Tankstelle in Baddeckenstedt ist am Dienstagabend überfallen worden. Nach ersten Ermittlungen betraten zwei männliche und maskierte Personen gegen 21.40 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle in der Straße Zur Rast, teilt die Polizei mit. Mit gezogenen Schusswaffen forderten sie vom 56-jährigen Mitarbeiter der Tankstelle die Herausgabe von Bargeld und drückten diesen dabei zu Boden.

Die Täter nahmen das Bargeld aus der Kasse und flüchten zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen sowie mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers verlief negativ, heißt es. Bei dem Überfall erlitt der Mitarbeiter leichte Verletzungen und wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Die Täter werden als männlich, zirka 30 Jahre alt, 1,75 und 1,85 Meter groß, schwarz gekleidet, mit weißer und schwarzer Maske beschrieben. Zur Höhe der Beute können derzeit keine Angaben gemacht werden. die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter (05341) 18970 entgegen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de