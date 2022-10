Einbruchserie in Wolfenbüttel – Polizei ermittelt

Wolfenbüttel. Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mehrmals in Wolfenbüttel eingebrochen. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen.

Die Täter in Wolfenbüttel brachen in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch in mehrere Gebäude ein. Dafür wurden jeweils Fenster aufgehebelt (Symbolbild).

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Montag in einen Betrieb in der Straße In den schönen Morgen in Wolfenbüttel eingebrochen. Laut einer polizeilichen Meldung versuchten die Einbrecher, einen Tresor aufzuhebeln. Dieser Versuch scheiterte jedoch. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

In der gleichen Nacht brachen Unbekannte durch zwei Fenster in das Vereinsheim des Lindener SV in der Straße am Hillberge in Wolfenbüttel ein. Die Täter stahlen einen Laptop. Insgesamt entstand ein Schaden von 1000 Euro. Die Polizei prüft nun, ob die beiden Taten zusammen hängen. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Nummer (05331) 9330 an.

Verkehrsunfall auf der Landesstraße 495 zwischen Halchter und Adersheim

Auf der Landesstraße 495, zwischen Halchter und Adersheim, hat sich am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall mit vier Beteiligten ereignet. Laut Polizei bog ein Auto links ab, um auf einen Parkplatz zu fahren. Dahinter hielten zwei nachfolgende Autos. Ein vierter Autofahrer bemerkte die stehenden Autos zu spät, und fuhr auf die haltenden Autos auf.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus dem Landkreis Wolfenbüttel:

Im späteren Verlauf fuhr ein weiterer Fahrer auf ein Auto auf, da er die Unfallstelle zu spät bemerkte. Ein Auto musste abgeschleppt werden, es wurde jedoch keiner verletzt. Zum Schaden kann die Polizei bisher keine Auskunft geben.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de