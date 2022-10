Schliestedt. In Schliestedt gab es jetzt das Richtfest für den neuen Waldkindergarten. Wenn alles klappt, soll im Frühsommer die Einweihung gefeiert werden.

Mit einigen Schlägen zimmerte Hans Stumpf den letzten Nagel in das Gebälk. Zimmerermeister Malte Sucker schaute genau hin.

Richtfest für Waldkindergarten In neuer Kita in Schliestedt können Kinder Natur erleben

Viele fröhliche Gesichter gab es beim Richtfest für den Wald- und Naturkindergarten in Schliestedt, zu dem kürzlich Hans Stumpf als Bauherren-Vertreter die Gäste begrüßte. Er ließ die Bauzeit bis zum Tag des Richtfestes Revue passieren. Einen besonderen Gruß richtete er an die Leiterin des Schöppenstedter Waldkindergartens und den Vereinsvorstand. Mit dabei waren auch Kinder, die das Gebäude zukünftig nutzen sollen.

„Die Samtgemeinde Elm-Asse wird dieses Haus nach Fertigstellung anmieten“, erklärte Hans Stumpf. Bauherr sei die Gesellschaft bürgerlichen Rechts Waldkindergarten Schliestedt. Deren Gesellschafter sind ihm zufolge er, seine Ehefrau, seine drei Söhne und seine Schwägerin.

Stumpf würdigte in seinem Grußwort viele Beteiligte. Er dankte etwa den Architekten, den Grundstücksnachbarn von der Seniorenbetreuung Schloss Schliestedt, da so das Konzept „Jung und Alt gemeinsam Natur erleben“ verfolgt werden könne. Auch auf die Menschen, die auf der Baustelle arbeiten, ging er ein.

Trotz zusätzlicher Kita-Plätze gibt es noch Wartelisten

Wer zurzeit baue, habe es nicht leicht, berichtete Hans Stumpf. „Nicht alle Baustoffe sind jederzeit lieferbar. Preissprünge über Nacht ohne Vorankündigung in nicht vorstellbarer Größenordnung sind Standard geworden. Es sind unruhige Zeiten in jeder Hinsicht.“ Der Bauherr sagte, er hoffe, dass man im Frühsommer wieder an gleicher Stelle zur Einweihung zusammenkommen werde.

Nachdem Stumpf den letzten Nagel in das Gebälk gezimmert hatte, standen Trunk und Speis bereit.

Samtgemeinde-Bürgermeister Dirk Neumann war an diesem Tag zwar erkrankt, gab aber ein Statement zum Richtfest des Waldkindergartens ab. „Das Richtfest ist ein wichtiger Meilenstein für die Samtgemeinde Elm-Asse im Rahmen des bedarfsgerechten Ausbaus unseres Kindergarten- und Krippenangebotes“, erklärte er. „Nach einem langen und intensiven Beratungsprozess hatte der Samtgemeinderat in 2020 den Weg für dieses gemeinsame Projekt freigemacht. Schauen wir uns die heutige Kita-Entwicklung an, bleibt festzustellen, dass es die absolut richtige Entscheidung war.“

Trotz diverser Erweiterungs- und Neubauten und in diesem Zusammenhang der Schaffung von 95 zusätzlichen Kita-Plätzen im Samtgemeindegebiet bestünden auch weiterhin Wartelisten. „Ich freue mich daher auf dieses besondere neue Angebot des Waldkindergartens mit Naturkindergarten-Plätzen. Es wird die Kita-Landschaft in der Samtgemeinde Elm-Asse bereichern.“

