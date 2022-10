Unbeschwerte Stunden für Flüchtlingskinder in Wolfenbüttel

Mit einer Auftaktveranstaltung unter dem Titel „Innere Seelenschaukel“ im Kindergarten Löwenzahn der Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel hat die Einrichtung ein neues Projekt vorgestellt. Es unterstützt Kinder und Mütter aus der Ukraine bei der Bewältigung der Kriegsgeschehnisse. Darüber informiert die Lebenshilfe in einer Pressemitteilung.

Das Projekt wird demnach im Rahmen einer Sonderförderung zum Ukraine-Krieg von der Aktion Mensch über zwölf Monate gefördert. Der Startschuss war am 15. August erfolgt. Der Start wurde nun mit einem bunten Programm gefeiert.

Betreut werden etwa zehn Familien mit durchschnittlich 17 Kindern. „Wir bieten offene Angebote mit Gesprächen, Backen, Kochen, Spielen und Bewegung, um die Wucht der Belastung für eine kurze Zeit hinten anzustellen. Die geflüchteten Kinder am Alter von null bis sieben Jahren sollen die Chance bekommen, Leichtigkeit und Freude wieder zu erleben“, erklärt Erzieherin Kirstin Pöhl in der Mitteilung. Sie fungiert als Projektleiterin und wird von Carina Emmerich und Dennis Mühlenberg unterstützt.

Ein Dolmetscher hilft bei der Verständigung

Jeweils montags, mittwochs und donnerstags von 15 bis 17.30 Uhr können Mütter mit ihren Kindern ein paar unbeschwerte Stunden im Kindergarten Löwenzahn verbringen. Während die Mädchen und Jungen gemeinsam spielen, können sich die Erwachsenen bei einem Tee oder Kaffee austauschen. Dolmetscher Dennis Mühlenberg hilft dabei, dass die Eltern und Mitarbeiterinnen schnell ins Gespräch kommen können.

„Die Kinder kommen sehr schnell in den Spielmodus, da gibt es keine Grenzen, auch wenn es sprachlich schwierig ist. Sie verstehen sich blendend auf der Spielschiene“, berichtet Pöhl in dem Pressetext. Krieg und Vertreibung, so heißt es in der Mitteilung weiter, hätten Spuren in den Seelen der Betroffenen hinterlassen. Zunächst hätten bei den Erwachsenen Ängste abgebaut werden müssen. Die schrecklichen Bilder des Krieges hätten sich tief ins Gedächtnis eingebrannt. „Die Seelenschaukel bietet die Möglichkeit, sich über das Erlebte auszutauschen, sich Tipps und Hilfe zu holen und endlich einmal durchzuatmen. Und die Kinder können ihre Gefühle zum Beispiel gegenüber Kuscheltieren zum Ausdruck bringen“, wird Pöhl zitiert. „Diesen können sie alles anvertrauen. Den Erwachsenen wird dagegen Raum geboten zum Austausch und zur Aufarbeitung der Geschehnisse.“ Die Idee zur Seelenschaukel habe das Team schon lange gehabt, jedoch hätten die finanziellen Mittel zur Umsetzung gefehlt.

Mit vor Ort im Kindergarten Löwenzahn war Lebenshilfe-Geschäftsführer Bernd Schauder, er sprach allen Beteiligten seinen Dank aus.

