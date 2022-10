Wolfenbüttel: Autofahrerin bremste wohl erst kurz vor Familie ab

Die Polizei aus Wolfenbüttel sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am 20. Oktober (Donnerstag) gegen 16.40 Uhr auf dem Parkplatz zweier Supermärkte am Neuen Weg ereignet haben soll.

Demnach sei ein Vater mit seinen beiden Kindern im Alter von ein und drei Jahren an den Händen haltend über den Parkplatz in Richtung der Märkte gelaufen. Eine bislang unbekannte Frau fuhr plötzlich mit ihrem roten Hyundai auf die Gruppe zu und hielt erst dicht vor ihnen „wild gestikulierend und hupend“ vor ihnen an.

Ein Zeuge, der ebenfalls bislang unbekannt ist, habe geäußert, dass er Ähnliches schon einmal mit dieser Frau erlebt hätte. Die Polizei Wolfenbüttel bittet diesen und weitere Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer (05331) 9330 zu melden.

Kneitlingen: E-Bike vom Auto-Fahrradträger gestohlen

Unbekannte Täter haben am Dienstag zwischen 14.30 und 16 Uhr ein E-Bike bei Kneitlingen gestohlen. Das Fahrrad befand sich auf dem Träger eines Autos, welches auf dem Waldparkplatz oberhalb von Kneitlingen beziehungsweise Ampleben parkte. Bei dem Fahrrad handelt es sich Polizei-Angaben zufolge um ein grünes E-Bike „Stereo Hybrid“ der Marke Cube. Es ist zirka 4.500 Euro wert. Hinweise: (05331) 9330.

Einbruch in Imbiss in Wolfenbüttel

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines Imbisses in der Wallstraße in Wolfenbüttel eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden elektronische Geräte im Wert von zirka 2.000 Euro gestohlen. Die Tat ereignete sich demnach zwischen Montagabend, 22.30 Uhr, und Dienstagvormittag, 10.15 Uhr. Hinweise auch hier telefonisch an (05331) 9330.

