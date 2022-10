Unfall in Kalme – Frau und Mann kommen ins Krankenhaus

Kalme. Zwei Autos sind am Mittwoch in Kalme kollidiert. Zwei Insassen kamen ins Städtische Klinikum Wolfenbüttel, berichtet die Polizei.

In Kalme nahe Börßum hat es am Mittwoch gescheppert. Zwei Menschen verletzten sich leicht bei dem Verkehrsunfall. (Symbolbild)

In Kalme hat sich am Mittwochmorgen gegen 6.25 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Zwei Autos waren an der Hohen Straße beteiligt – ein 51-Jähriger und eine 47-Jährige verletzten sich laut Wolfenbüttels Polizei leicht.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei missachtete der Mann beim Einfahren von der Straße Alte Siedlung in die Hohe Straße das bevorrechtigte Auto der Frau. Beide Wagen kollidierten. Die Verletzten kamen mit dem Rettungsdienst in das Städtische Klinikum nach Wolfenbüttel. An den Autos entstand „erheblicher Sachschaden“ in Höhe von zirka 16.000 Euro, berichtet die Polizei. Ein Abschleppdienst entfernte die Unfallautos.

red

