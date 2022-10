Salzgitteraner Autofahrerin erfasst Wolfenbütteler auf Parkplatz

Wolfenbüttel. In Sickte hat es am Samstagmorgen den folgenschweren Zusammenstoß gegeben. Übersah die Frau den Fußgänger in der Dunkelheit?

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagmorgen in Sickte ereignet. Gegen 7.30 Uhr übersah nach Angaben der Polizei eine 46-jährige Autofahrerin auf einem Parkplatz, welcher sich an der Straße „Am Mühlengraben“ befindet, einen 61-jährigen Fußgänger. Dieser wurde dabei so schwer verletzt, dass er sofort notmedizinisch behandelt werden musste. Es bestand jedoch keine Lebensgefahr. Die Unfallverursacherin gab an, dass sie den Fußgänger in der Dunkelheit nicht wahrgenommen habe. An ihrem Wagen entstand lediglich leichter Sachschaden. Gegen die Salzgitteranerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Brand eines Papiercontainers in Groß Stöckheim

Abermals mussten Feuerwehr und Polizei zum Brand eines Altpapiercontainers ausrücken. Diesmal war ein Container in der Blumenstraße in Groß Stöckheim betroffen, so die Polizei. Am Samstagabend, 22.15 Uhr, war dieser Brand durch einen aufmerksamen Anwohner gemeldet worden. Die Feuerwehr hatte den Brand bereits nach kurzer Zeit gelöscht. Am Container entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Wer das Altpapier in Brand gesetzt hat, ist bislang noch nicht ermittelt. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel, (05331) 9330.

Unfallverursacher in Wolfenbüttel gesucht

Besonders verärgert dürfte ein Anwohner der Elbinger Straße in Wolfenbüttel gewesen sein, als er am Samstagabend sein Auto in Augenschein genommen hatte. Der Chrysler Grand Voyager war vor dessen Wohnanschrift am Fahrbahnrand geparkt und wies plötzlich Beschädigungen am vorderen Kotflügel der Fahrerseite auf. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug mit dem Chrysler beim Ein- oder Ausparken kollidiert. Leider hatte sich der bislang unbekannte Unfallverursacher nicht um den Schaden gekümmert und sich vom Unfallort entfernt. Der Unfall dürfte sich im Zeitraum von Freitag- bis Samstagabend ereignet haben. Anhand der festgestellten Spuren wird davon ausgegangen, dass das gesuchte Fahrzeug rotfarben war.

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht ist es am Samstagnachmittag auf dem Alten Weg in Wolfenbüttel gekommen. Dort wurde ein geparkter VW Tiguan durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug gestreift. Auch hierbei ist der Unfallverursacher flüchtig.

Hinweise zu beiden Unfallverursachern an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel, (05331) 9330.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de