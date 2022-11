Busses nostalgische Vier-Sterne-Herberge in Hornburg

Vier-Sterne-Auszeichnung für die Ferienunterkunft "Tante Emma" in Hornburg: Andreas Memmert (links), Vorsitzender des Tourismusverbandes Nördliches Harzvorland, überreicht die dazugehörige Urkunde an die Besitzer des Domizils, Britta und Mark Busse.

Eine Vier-Sterne-Herberge in Hornburgs Altstadt: Britta und Mark Busse, Neu-Gastgeber im Hotelgewerbe, führen seit Mai ein rustikales Tante-Emma-Ferienhaus an der Schloßbergstraße. Dieses Ferienhaus ist schon jetzt Kult – die Gäste-Buchungen für das auf 90 Quadratmetern und zwei Wohnebenen verteilte Domizil übertreffen die Erwartungen des Gastgeber-Ehepaares. „Wir sind fast immer ausgebucht“, sagt Mark Busse. Denn: Es gibt über Deutschlands Grenzen hinaus eine Internet-Gemeinschaft, die das Leben inmitten nostalgisch anmutender Ausstattung liebt.

Die Unterkunft scheint aus der Zeit gefallen: „Ferien bei Tante Emma“ in Hornburg. Nicht nur die große Standuhr gleich links hinter der Eingangstür steht still. Wer das Haus betritt, glaubt sich in den 40er-, 50er-, vielleicht 60er-Jahren wiederzufinden. Nun ist die Mini-Herberge inmitten des Hornburger Fachwerkhaus-Ensembles gar zertifiziert, sie ist eine Unterkunft mit Vier-Sterne-Klassifizierung des Deutschen Tourismusverbandes. Ein kleines Schild neben der Eingangstür dokumentiert dies auch nach außen. Andreas Memmert, Vorsitzender des Tourismusverbandes Nördliches Harzvorland, überreichte den Neu-Gastgebern die offizielle Urkunde. „Coole Ideen kommen bei den Menschen an, und sie kommen von Menschen, die die Power im Herzen haben, ungewöhnliche Dinge umzusetzen“, sagte Memmert, Bürgermeister der Gemeinde Schladen-Werla, zu der die Stadt Hornburg gehört.

Die für die Vier-Sterne-Auszeichnung notwendigen Kriterien erfüllen die Busses locker. Beispiele: Es muss separate Eingangstüren und abschließbare Toiletten geben, für jeden Raum ist ein Außenfenster vorgeschrieben, das TV-Gerät hat ein Flachbildschirm zu sein, ein Backofen und eine Essecke mit Sitzmöglichkeiten gehören zum Standard – und, ganz wichtig, im „stillen Örtchen“ sind mindestens zwei Toilettenrollen Pflicht.

Wohn-Nostalgiker tummeln sich in den sozialen Medien

Eine Frage drängt sich auf. Warum der Name Tante Emma? Nun, Britta Busse hatte einen Traum. Eigentlich sogar zwei. „Ich wollte immer mal ein kleines Café eröffnen“, erzählt die Beuchterin. Oder eben einen Tante-Emma-Laden. Klein, schnuckelig, überschaubar – aber mit allem im Verkauf, was Otto Normalverbraucher im Alltag benötigt. Irgendwie klappte das aber nicht. Es fand sich kein passendes Objekt und – das ist der eigentliche Grund – die Idee ließ sich nicht mit ihrem Beruf vereinbaren, denn Britta Busse ist Grundschullehrerin.

Doch dann das: Bei einem Besuch des Hornburger Herbstmarktes entdeckte Britta Busse an der Schloßbergstraße 34a ein Café in einem jahrhundertealten Fachwerkhaus. Klein, schnuckelig, ein paar Außen-Sitzplätze. „Genau das, was ich mir immer vorgestellt habe.“ Kurzum: Irgendwann stand das Gebäude inklusive Ladenbereich zum Verkauf. Britta Busse erfuhr über Umwege davon. „Soll ich kaufen? Sollte ich’s lassen?“ Ihre Töchter Annalena (23) und Johanna (22) sprachen ihr Mut zu, auch Ehemann Mark stimmte zu. Die Busses kauften das Fachwerkhaus. „Schon als ich das Gebäude zum ersten Mal betrat und an der Eingangstür über mir eine Ladenglocke bimmelte, war ich verliebt“, erinnert sich Britta Busse. Doch was tun mit dem neu erworbenen Fachwerkhaus? Ein Café eröffnen? Oder doch einen Tante-Emma-Laden? Utopisch! „Auch mein Mann hätte das nicht leisten können“, sagt die Lehrerin. „Auch er arbeitet in Vollzeit.“ Mark Busse ist Schulassistent.

Die Familie beriet sich, sammelte Ideen und kam zu dem Entschluss: Aus dem alten Häuschen wird eine Ferien-Unterkunft. Das war im September 2021. Sanierung und Umbau starteten – und zwar in Eigenregie. Ohne großes Fachwissen, wie Wände und Decken verputzt, wie Fliesen gelegt werden oder wie Holz bearbeitet wird. „Ich bin halt ein Hobby-Handwerker“, sagt Mark Busse. Also packten die Busses an, die alte Einrichtung des Vorgängers musste schließlich raus. Wenn sie mal nicht weiter wusste, so Britta Busse, „dann habe ich mir Hilfe über YouTube-Videos geholt“. Und die Familie machte sich Zeitdruck. „Für Mai 2022 hatten wir die ersten Buchungen angenommen.“ Die Busses schafften es.

Und heute? „Wir haben viele Buchungen, dazu gutes Feedback der Gäste“, sagt die Beuchterin. „Die Leute kommen aus Dresden, aus dem Schwarzwald, aus der Schweiz, aus Österreich.“ Werbung machen die Busses für ihr nostalgisches Domizil (noch) nicht. Das regelt die Community der Wohn-Nostalgiker, die sich in den sozialen Medien tummelt, unter sich.

Buchungsanfragen sind möglich per E-Mail unter ferien_bei_tante_emma@gmx.de. Auch das Amt für Tourismus der Stadt Hornburg hilft bei der Vermittlung, es ist telefonisch erreichbar unter (05334) 94 910.

Lesen Sie mehr Artikel über Wolfenbüttel und Umgebung:

Arbeitslosenquote im Kreis Wolfenbüttel stabil

Auf geht’s zum 34. Wintercheck in Wolfenbüttel

Junge Franzosen erkunden Liebenburg und die Region

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de