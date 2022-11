Das Mordopfer Heike Wiatrowski: Die Zwölfjährige wurde im Februar 1977 in ihrem Elternhaus in Sickte im Landkreis Wolfenbüttel

Cold Case Polizeieinsatz in Sickte – Wird Mord an Zwölfjähriger aufgeklärt?

Wird der Mord an der zwölfjährigen Heike Wiatrowski in ihrem Elternhaus in Sickte nach 45 Jahren doch noch aufgeklärt? Ein großer Polizeieinsatz im Umfeld des Tatortes lässt neue Hoffnung schöpfen: Beamte der Ermittlungsgruppe Cold Cases der Braunschweiger Polizeiinspektion vernehmen am Sonntag vor Ort mögliche Zeugen des Verbrechens und sammeln Fingerabdrücke.

Insgesamt sind bei der Aktion in Sickte im Landkreis Wolfenbüttel 60 Polizeibeamte im Einsatz. Schwerpunktmäßig konzentrieren sie sich dabei auf Sickte, aber Vernehmungen finden in ganz Niedersachsen statt. In Sickte wurden an 250 Haushalte im Umkreis des Tatortes außerdem Flyer mit Zeugenaufruf verteilt

Polizei sammelt in Sickte Fingerabdrücke

„Die Polizei erhofft sich so, neue Hinweise auf einen möglichen Täterverdächtigen zu erlangen“, teilt Polizeisprecher Jonas Brockfeld mit. „Auch werden Fingerabdrücke gesammelt, um diese mit den Spuren von damals zu vergleichen.“ Darüber hinaus suche die Polizei weitere Zeugen, die Hinweise zum Mord an Heike Wiatrowski geben könnten.

Mädchen starb durch Stiche, Schnitte und Schläge

Ihre Eltern hatten die damals 12-jährige Heike am 18. Februar 1977 bei ihrer Heimkehr am späten Nachmittag tot im Wohnzimmer ihres Sickter Hauses im Landkreis Wolfenbüttel gefunden. Heike hatte den Freitagnachmittag nach Schulschluss allein zu Hause verbracht. Das getötete Mädchen wies nach Auskunft der Polizei viele Schnitt- und Stichverletzungen sowie massive Verletzungen durch stumpfe Gewalt auf.

Die damals gesicherten Spuren hätten mit dem Stand der damaligen Technik nicht so umfangreich ausgewertet werden können wie heute, heißt es seitens der Polizei. Trotz intensiver Ermittlungen sei es nicht möglich gewesen, einen Tatverdächtigen anhand der sichergestellten Beweise zu überführen. 1985 wurden die Ermittlungen neu aufgenommen – doch verliefen auch sie im Sande.

Polizei: Neue Verdachtsmomente gegen verschiedene Personen

Neue kriminaltechnische Möglichkeiten, um die Tatort-Spuren auszuwerten, haben nach Mitteilung der Polizei nun zu neuen Ermittlungsansätzen geführt: Die Ermittlungsgruppe Cold Cases habe die Ermittlungsakten von damals neu aus- und bewertet und neue Verdachtsmomente gegen verschiedene Personen entdeckt.

Ermittler bitten im Zeugenhinweise

Darüber hinaus bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Hinweise, die zur Aufklärung des Mordes an Heike Wiatrowski beitragen könnten. Auf die Mithilfe, heißt es, komme es entscheidend an.

Die Polizei fragt:

Ist Ihnen in den Tagen nach der Tat eine Person aus Ihrem Umfeld mit einer oder mehreren Verletzungen oder entsprechenden Verbänden/Pflastern etc. insbesondere an den Händen aufgefallen?

Ist Ihnen speziell am Tattag eine Person aus ihrem Umfeld aufgefallen, die blutverschmierte Kleidung trug, zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt ihre Kleidung gewechselt hat oder Kleidung entsorgt hat?

Wurde Ihnen über entsprechende Auffälligkeiten in der Zeit seit der Tat von einer anderen Person berichtet?

Kannten Sie Heike Wiatrowski näher und können Sie Hinweise über ihre Kontakte oder bestimmte Verhaltensweisen in der Zeit vor ihrem Tod geben?

Ist Ihnen in der Zeit nach der Tat an einer Person aus Ihrem Umfeld ein Verhalten aufgefallen, was von deren bekannten Gewohnheiten abwich (Einsilbigkeit, Nervosität, ausweichendes Verhalten, Kontaktveränderung, Zurückziehen von den alltäglichen Kontakten)?

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0531/476-2516 und schriftlich per E-Mail unter coldcases@pi-bs.polizei.niedersachsen.de entgegen.

