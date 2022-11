Polizei kontrolliert Unfallschwerpunkt im Kreis Wolfenbüttel

Wolfenbüttel. Auf der Landstraße 495 kontrollierte die Polizei Wolfenbüttel am Samstag den Verkehr. Außerdem brachen Unbekannte einen Zigarettenautomaten auf.

Im Kreis Wolfenbüttel kontrollierte die Polizei am Samstag den Verkehr auf der Landstraße 495. (Symbolbild)

Die Polizei hat am Samstagnachmittag eine Geschwindigkeitsüberprüfung an dem Unfallschwerpunkt Landesstraße 495 im Landkreis Wolfenbüttel durchgeführt. Dabei maßen die Beamten laut Pressemitteilung zwischen den Ortschaften Halchter und Adersheim bei insgesamt 14 Fahrzeugen eine höhere Geschwindigkeit, als die erlaubten 80 Kilometer pro Stunde. Mit bis zu 106 Stundenkilometern fuhren die Raser demnach an den Beamten vorbei. Gegen die zu schnellen Fahrer leiteten die Polizisten entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Unbekannte stehlen Zigaretten und Geld

In der Hauptstraße in Winnigstedt haben Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Zigaretten sowie Bargeld, informiert die Polizei. Eine genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Lesen Sie mehr Polizeimeldungen aus der Region Braunschweig-Wolfsburg:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de