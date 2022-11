Verkehrsunfall mit einem Verletzten im Landkreis Wolfenbüttel

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person hat sich am Montag, 14. November, gegen 13 Uhr im Landkreis Wolfenbüttel auf der L625 bei Schöppenstedt in Richtung Evessen ereignet. Das Fahrzeug stand in Flammen, berichtet die Freiwillige Feuerwehr.

Das Fahrzeug sei gegen einen Baum gefahren und habe sofort angefangen zu brennen. Ersthelfer hatten den Verletzten bis zum Eintreffen der Feuerwehr versorgt, heißt es weiter.

Die L625 war für die Löscharbeiten und Bergung rund eine Stunde vollgesperrt. Das Fahrzeug wurde dabei völlig zerstört und die verletze Person kam ins Krankenhaus.

