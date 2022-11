Polizei Wolfenbüttel warnt vor Trickdieben und Betrügern

Polizei warnt: In jüngster Vergangenheit haben Betrüger vermehrt Geld von Wolfenbüttlern von erschwindelt. Nach Angaben der Polizei gab sich ein Unbekannter gegen 12.30 Uhr als Bekannter der später Geschädigten aus. Er schilderte am Telefon, dass er schwer an Covid-19 erkrankt sei und er nun Geld als Pfandhinterlegung für ein Medikament benötige. Nachdem ihm sein Betrugsopfer das Geld zugesagt hatten, nahm ein „Abholer“ Geld und Schmuck an der Wohnanschrift der Frau entgegen. Erst später realisierte die Frau, dass sie Opfer eines Betruges geworden war. Den Abholer beschreibt sie als männlich, zirka 190 Zentimeter groß, athletisch, 30-40 Jahre alt, bekleidet mit Schirmmütze, dunkler Jacke und grauer Hose.

Außerdem gab sich ein ebenfalls unbekannter Täter am Montagvormittag zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr in Groß Stöckheim als Antiquitätenhändler aus. Unter diesem Vorwand überzeugte er eine Frau, ihn in ihr Einfamilienhaushaus in der Straße Im Roggenkamp zu lassen und ihm verschiedene Räume mit alten Gegenständen zu zeigen. Nach kurzer Zeit verließ der Unbekannte das Haus und entfernter sich in unbekannte Richtung, heißt es in der Mitteilung.

Später stellte die Bewohnerin fest, dass Schmuck aus ihrer Wohnung fehlte. Die Polizei mutmaßt, dass ein weiterer unbekannter Täter auf noch ungeklärte Art während eines Ablenkmanövers durch den ersten Täter in das Haus eingebrochen sein könnte. Zum entstandenen Schaden kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen. Den angeblichen Antiquitätenhändler beschreibt die Frau als männlich, 50 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß und mit dunklen Haaren. Die Polizei warnt vor solchen oder ähnlichen Betrugsmaschen. Hinweise nehmen die Beamten in beiden Fällen unter (05331) 9330 entgegen.

52-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Auf der Landestraße 625, zwischen Schöppenstedt und Evessen, ist ein 52-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag schwer verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Auto links von der Fahrbahn und prallte im weiteren Verlauf gegen einen Baum, so die Polizei. Ersthelfer bargen den Fahrer aus dem Autowrack. Durch den Anprall geriet der Pkw in Vollbrand, den die Feuerwehr ablöschte. Der Rettungsdienst brachte den Fahrer in ein Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Lesen Sie mehr Polizeimeldungen aus der Region Braunschweig-Wolfsburg:

Unbekannte brechen in Lagerhalle ein

Über ein gesichertes Tor sind unbekannte Täter zwischen Samstag, 13.30 Uhr, und Montag, 6.55 Uhr, in eine Lagerhalle in der Ahlumer Straße in Wolfenbüttel eingebrochen. Aus der Halle stahlen sie nach Angaben der Polizei verschiedenste Arbeitsgeräte und Werkzeuge im Wert von rund 15.000 Euro. Zeugen bittet die Polizei, Hinweise unter (05331) 9330 zu melden.

Gebrauchten Waschmaschinen gestohlen

In der Nacht von Sonntag auf Montag stahlen Unbekannte zwei gebrauchte Waschmaschinen aus einem gesicherten Unterstand in der Hauptstraße in Groß Stöckheim. Den Wert des Diebesgutes schätzt die Polizei in einer Mitteilung auf zirka 500 Euro. Wie der Abtransport der Waschmaschinen erfolgte, ermitteln die Beamten derzeit noch. Hinweise nehmen sie unter (05331) 9330 entgegen.

Einbruch in Grundschule

Unbekannte haben zwischen Samstag, 15 Uhr, und Montag, 7 Uhr, eine Fensterscheibe Wilhelm-Busch-Grundschule Wolfenbüttel eingeworfen oder eingeschlagen und sind anschließend in Schule eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stahlen sie Schlüssel. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1200 Euro. Zeugen können sich unter (05331) 9330 melden.

red

