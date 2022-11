Wolfenbüttel. „wXw Wrestling“ ist am Samstag nach zwei Verschiebungen in Wolfenbüttel zu Gast

Wrestling in Wolfenbüttel Wrestler wollen Wolfenbütteler in der Lindenhalle begeistern

Einer der Kämpfer packt seinen Gegner und schleudert ihn gegen die Seile am Rand des Rings. Als dieser von ihnen zurückgeschleudert wird, bekommt er noch einen Schlag gegen den Kopf. Aber er fällt nicht einfach um, sondern scheint von der Wucht so umgerissen, dass es ihm die Füße wegreißt, der Körper einen Salto schlägt und erst dann auf dem Boden landet. Solche Bilder kennen wohl die meisten Menschen, die schon einmal im Fernsehen bei der Schaukampf-Sportart Wrestling hängen geblieben sind. Nun können interessierte Wolfenbütteler Wrestling bei der Show „Road to 16 Carat Gold 2021“ von „wXw Wrestling“ einmal live erleben. Denn die wird am Samstag ab 20 Uhr in der Lindenhalle gezeigt.

Bereits im Januar 2017 und 2018 begeisterten die Stars von „wXw“ laut Veranstalter mit ihren Shows die Zuschauer in Wolfenbüttel. Doch dann mussten sich die Wrestling-Fans gedulden: Zwei Termine, die angesetzt wurden, mussten verlegt werden. Nun findet der Ersatztermin statt. „wXw“ hat nach eigenen Angaben einen Kader von rund 30 international erfahrenen Profi-Wrestlern. Neben europäischen Stars seien auch immer wieder Wrestler aus den USA und Japan bei den Veranstaltungen der „wXw“ dabei.

Bis zu 16 Wrestlerinnen und Wrestler treten auf

Bei Wrestling handelt es sich um eine Mischung aus Show und Kampf. Im Vordergrund steht die Unterhaltung der Zuschauer und nicht der Wettkampf. Zusätzlich zur Action im Ring, zu der neben den Kämpfen auch erzählte Geschichten rund um die Akteure gehören, zeichnet sich „wXw“, so heißt es in einer Pressemitteilung, seit jeher durch eine unmittelbare Nähe zu den anwesenden Zuschauern aus. Denn, anders als gemeinhin üblich, gebe es kein Absperrgitter zum Ring, sodass die Fans hautnah am Geschehen teilhaben können. Zusätzlich stünden die Wrestler während und nach der Show für Gespräche, Autogramme und Fotos zur Verfügung.

Außerdem bezeichnet sich „wXw“ als Brutstätte zukünftiger Weltstars. Als einige der ehemaligen Champions, die den Weg zu „World Wrestling Entertainment“ (WWE) bestritten haben, nennt „wXw“ Cesaro, Daniel Bryan, Sami Zayn, Neville, Tommy End (alias Aleister Black), Axel Dieter Jr. (alias Marcel Barthel), Dean Ambrose, Alexander Wolfe und WALTER. Canyon Ceman von der Nachwuchsförderung der WWE sprach bei einem Besuch in der Geschäftsstelle und hauseigenen Wrestlingschule des Unternehmens laut Pressemitteilung davon, dass „wXw“ das beste Beispiel auf dem europäischen Festland für eine Wrestlingpromotion sei, die die Dinge richtig mache.

Am Samstag werden bis zu 16 Wrestlerinnen und Wrestler in der Lindenhalle in Wolfenbüttel in den Ring steigen und versuchen, in sechs mitreißenden Kämpfen die Zuschauenden zu begeistern.

Tickets zu den ursprünglichen Veranstaltungen behalten ihre Gültigkeit. Ein Umtausch ist nicht notwendig. Karten gibt es ab 24 Euro an allen örtlich bekannten Vorverkaufsstellen, Konzertkassen und gegebenenfalls an der Tageskasse sowie unter: www.paulis.de. Weitere Informationen gibt es unter www.wXw-wrestling.com.

red

