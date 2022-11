Tierhandlung und Hundefriseur in Cremlingen ausgeraubt

Cremlingen. In der Nacht zu Samstag waren Einbrecher in Wolfenbüttel unterwegs: Sie stiegen in einen Hundesalon, ein Tiernahrungsgeschäft und einen Copyshop ein.

Im Kreis Wolfenbüttel hatten es Einbrecher auf Geschäfte für Tierbedarf abgesehen: Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, drangen unbekannte Täter in die Räume eines Hundefrisörs und eines direkt danebenliegenden Tiernahrungsgeschäftes in der Straße Moorbusche in Cremlingen ein. Wie die Polizei mitteilt, wurden dabei unter anderem Spendendosen entwendet. Hinweise dazu nimmt die Polizeistation Cremlingen unter (05306) 932230 entgegen.

Im selben Tatzeitraum ereignete sich ein weiterer Einbruch in Wolfenbüttel: Gewaltsam drangen Unbekannte in die Räumlichkeiten eines Kopiergeschäfts in der Kleinen Breite in Wolfenbüttel ein und entwendeten diverse Waren. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel: (05331) 9330.

