Wolfenbüttel. Auch in diesem Jahr gibt es im Wolfenbütteler Schloss wieder Musik, Tanz und Kulinarisches beim Celtic Christmas.

Kultur in Wolfenbüttel Keltische Weihnachten im Wolfenbütteler Schloss

Neben der Irischen Sommernacht im Schlosshof ist es das zweite Highlight für Kelten-Fans in Wolfenbüttel: Am Samstag lädt Bluenote ab 20 Uhr bereits zum 22. Mal zum Celtic Christmas ins Wolfenbütteler Schloss ein. Das Programm ist abwechslungsreich.

Auf zwei Bühnen wird wieder für weihnachtliche Stimmung im keltischen Gewand gesorgt. Auf einer der Bühnen wird „Barney & Friends“ zu hören sein. Hinter diesem Pseudonym verbirgt sich laut dem Veranstalter eine bekannte norddeutsche Folkrockband – welche soll jedoch noch nicht verraten werden. Nur so viel: Geboten werden ruhige, gefühlvolle Balladen und irische und schottische Folksongs im akustischen Gewand.

Dudelsack, Tanz und Whisky

Und was wären Celtic Christmas ohne die Klänge eines Dudelsacks? Oder am besten gleich mehrerer? Die „38th District Pipes & Drums“ werden auch wieder dabei sein und werden mit schottischen Traditionals den Abend begleiten. Wie immer gibt es nicht nur etwas für die Ohren, sondern auch etwas für die Augen: Die Irish-Step-Dance-Group „Rince Samhain“ wird mit mehr als 20 Tänzerinnen und Tänzern auftreten. Und den Gaumen will Maltharry mit vielen erlesenen Spezialitäten und schottischen und irischen Whiskys erfreuen.

Insgesamt umfasst das Musik- und Tanzprogramm ungefähr vier Stunden. Karten für das „Celtic Christmas 2022“ gibt es an jeder bekannten Vorverkaufsstelle, bei der Touristinfo in Wolfenbüttel oder bei „reservix“ im Internet. Es sind laut dem Veranstalter allerdings nur noch sehr wenige Restkarten verfügbar.

