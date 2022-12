Verkehrsunfälle mit Verletzten im Kreis Wolfenbüttel

Wolfenbüttel. Im Kreis Wolfenbüttel kollidierten am Mittwochnachmittag an verschiedenen Stellen Auto miteinander. Was passiert ist.

Zu gleich zwei Verkehrsunfällen mit Verletzten ist es am Mittwochnachmittag im Kreis Wolfenbüttel gekommen. Ein 84-jähriger Autofahrer geriet in Klein Schöppenstedt gegen 17.15 aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Auto einer 27-jährigen Fahrerin zusammen, teilt die Polizei mit. Der 84-Jährige und seine 82-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug der 27-Jährigen, an einer Mauer und einem Gartenzaun entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Gegen 17.45 wollte eine 20-jährige Frau, die am rechten Fahrbahnrand stand, in Wolfenbüttel in den fließenden Verkehr einfahren. Sie übersah dabei jedoch das in gleicher Richtung fahrende Auto einer anderen Frau, die durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurde, informiert die Polizei. Durch die Kollision wurde das Auto der 20-Jährigen zudem gegen einen parkenden Pkw geschoben. Der Sachschaden beträgt etwa 6.000 Euro.

red

