Polizei Wolfenbüttel: Einbruch, Drogenkonsum, Unfallflucht

Wolfenbüttel. Die Polizei Wolfenbüttel informiert über eine Verkehrskontrolle in Schöppenstedt sowie einen Unfall und einen Einbruch in Wolfenbüttel.

In Wolfenbüttel hat es mehrere Delikte gegeben. Die Polizei informiert.

Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht zu Samstag in Schöppenstedt hat die Polizei bei einem 19-jährigen Autofahrer einen Drogenkonsum festgestellt. Ein Drogenschnelltest verlief positiv, so die Mitteilung der Beamten. Nach erfolgter Blutprobenentnahme leiteten die Ermittler gegen den jungen Mann ein Verfahren ein. Das weitere Fahren eines Kraftfahrzeugs untersagten sie ihm bis zur kompletten Ausnüchterung.

Unbekannter beschädigt Außenspiegel von Pkw in Wolfenbüttel

Vermutlich beim Vorbeifahren hat ein unbekannter Autofahrer den linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten, grauen Kia Picanto beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern und seine Personalien als Unfallverursacher anzugeben. Die Tat in der Jahnstraße ereignete sich zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Freitag, 14 Uhr. Hinweise an die Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 9330.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

Einbrecher stehlen Gegenstände aus Wolfenbütteler Gebäude

Bislang Unbekannte sind zwischen Donnerstag, 22 Uhr, und Freitag, 11.30 Uhr, in ein Gebäude im Wolfenbütteler Stellwerksweg eingedrungen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei warfen sie zuvor ein Fenster mit einem Stein ein. Dann stahlen sie diverse Gegenstände.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de