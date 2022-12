Polizei-News Wolfenbüttel: Verkehrsunfall und Fahrraddiebstahl

Wolfenbüttel. In Schladen ist ein alkoholisierter Radfahrer gegen ein fahrendes Auto geprallt. Außerdem gab es in Wolfenbüttel einen Fahrraddiebstahl.

In Wolfenbüttel hat sich ein Verkehrsunfall mit einem alkoholisierten Radfahrer ereignet (Symbolfoto).

In Schladen hat sich am Samstagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei stieß ein 35-jähriger Fahrradfahrer beim Linksabbiegen gegen einen entgegenkommenden Pkw, den eine 26-Jährige fuhr, und verursachte hierbei Sachschaden. Bei den Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass der Fahrradfahrer deutlich alkoholisiert und somit nicht mehr fahrtüchtig war.

Während der anschließenden Blutprobenentnahme in Wolfenbüttel beleidigte und bedrohte der 35-Jährige die Polizeibeamten mehrfach. Entsprechend leiteten diese mehrere Ermittlungsverfahren ein. Zur Verhinderung weiterer Straftaten verbrachte der Mann die Nacht im Gewahrsam.

Fahrraddiebstahl in Wolfenbüttel

Auf dem Edeka-Parkplatz, Neuer Weg, in Wolfenbüttel ist es am Samstagnachmittag zwischen 14 und 15 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl gekommen. Während der Fahrradbesitzer einkaufte, stahl ein Unbekannter dessen vor dem Geschäft abgestellten und mit einem Fahrradschloss gesicherten Rad. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein neuwertiges weißes Damenrad der Marke Winora mit schwarzem Fahrradkorb auf dem Gepäckträger. Hinweise an die Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 9330.

