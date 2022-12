Indie-Weihnacht in Lucklum ist nach Corona-Pause zurück

Alle Jahre wieder: Markus Schultze & Band in der Wegwarte in Lucklum, anschließend eine Indie-Disco mit DJ Lucius – für viele Musikfans in der Region war das ein Muss am ersten Weihnachtsfeiertag. Vor mehr als 15 Jahren hatte der Sänger, Moderator und Frontmann von Bands wie Sisyphean Task und Underwater Circus laut Mitteilung die Tradition gestartet, seitdem brummte es jedes Jahr so richtig am 25. Dezember in Lucklum am Elm. Dann kam jedoch die Pandemie und die Tradition wurde unterbrochen. Nach zwei Jahren Corona-Pause ist es dieses Jahr am 25. Dezember endlich wieder so weit: der gebürtige Wolfenbütteler Schultze und seine aktuelle Formation Indiegos laden gemeinsam mit DJ Lucius zur Indie-Weihnacht im urigen Ackerpferdestall ein, wie die Wegwarte mittlerweile heißt.

Beschert werden Songs von Bands, die teils schon in der Kultkneipe Schlucklum für eine volle Tanzfläche sorgten: Violent Femmes, U2, New Model Army, Rage Against The Machine, aber auch von den Foo Fighters, Weezer, The Killers und anderen Sternen des Indierocks – erst live, dann vom Plattenteller. Mit viel Druck, aber auch Kerzenleuchtern, Wärme, Herzlichkeit und einem Gast: Die Sängerin und Musical-Darstellerin Maike Jacobs verstärkt die Stammformation Markus Schultze (Gesang, Gitarre), Christian Stappmans (Keyboards), Jan Jacobsen (Drums), Peter Bohlmann (Bass) und Florian Arnold (Gitarre).

Last not least: DJ Lucius sorgt auf der anschließenden Indie-Disco am Pult für Stimmung. Los geht es am Sonntag, 25. Dezember, um 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Das könnte Sie auch interessieren:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de