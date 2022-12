In weiten Teilen Deutschlands gibt es eine Unwetterwarnung vor Glatteis. (Symbolbild)

Winter in Wolfenbüttel Achtung! Glatteis sorgt in Wolfenbüttel für Unfälle und Stürze

Auch im Landkreis Wolfenbüttel kam hat das Glatteis an diesem Montag, 19. Dezember, Auswirkungen. Neben Schulausfällen und mehr Patienten im Städtischen Klinikum Wolfenbüttel kam es bisher zu einer Reihe von Unfällen.

Seit dem frühen Morgen um 6 Uhr bis 12 Uhr mittags gab es laut dem Städtischen Klinikum Wolfenbüttel 15 Patienten, die in der Notaufnahme versorgt wurden, weil sie aufgrund der Witterungsverhältnisse gestürzt seien. „Dies sind deutlich mehr Patient:innen, die unfallchirurgisch behandelt werden müssen, als an einem Tag ohne extreme Wetterlage“, teilte Klinikumssprecher Marian Hackert mit. Bei den Verletzungen handelt es sich um die typischen Brüche an Unter- und Oberarm, Schulter, Hand- und Fußgelenk.

Laut Polizei gab es seit drei Uhr am Montagmorgen 30 Unfälle im Landkreis und in der Stadt Wolfenbüttel. Verletzt wurde dabei niemand.

Der Unterricht in den Schulen im Landkreis Wolfenbüttel, einschließlich der Stadt Wolfenbüttel, ist am 19. Dezember ausgefallen. Als Grund nannte der Landkreis die angekündigten extremen Witterungsverhältnisse. Dies gelte für alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 13 an allen Förderschulen, allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aus.

So sind Kitas betroffen

Die Kitas der Stadt sind im Notbetrieb geöffnet, wie die Stadt auf Anfrage mitteilt. In der Kita in Fümmelse sei eine Gruppe betroffen, für die kein Notbetrieb aufrechterhalten werden konnte, die Erziehungsberechtigten seien aber alle informiert worden.

Ansonsten bleibt laut Stadt am Montag die Wohngeldstelle der Stadt Wolfenbüttel geschlossen. Eine telefonische Erreichbarkeit ist aber gewährleistet und über wohngeld@wolfenbuettel.de per Mail. Zudem öffne die Tourist-Info nicht.

Die Müllabfuhr leert nicht

Aufgrund der extremen Witterungsverhältnisse mit Eisregen und überfrierender Nässe musste die Müllabfuhr durch die Abfallwirtschaftsbetriebe des Landkreises Wolfenbüttel (ALW) für heute, 19. Dezember 2022, ausfallen.

Die ausgefallenen Leerungen werden nachgeholt. Die Touren verschieben sich jeweils um einen Tag. Auch am 24. Dezember wird eine Leerung erfolgen. Der ALW bittet, die Abfallbehältnisse entsprechend am gewohnten Ort bereitzustellen.

